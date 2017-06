Domínguez presentó el programa municipal “No estás solo”

Escrito por Daniel | 27 Junio 2017

En la mañana del lunes 26 de junio, en el Salón Dorado, el Sr. Intendente Municipal Ernesto Gabriel Domínguez, lanzó el Programa “No estás solo”, un programa municipal de compromiso social.

Destinado a vecinos de escasos recursos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que tendrán de ahora en más una tarjeta que les permitirá comprar con descuentos en comercios adheridos.

El programa contempla descuentos y promociones especiales en comercios adheridos para artículos de primera necesidad en alimentación, vivienda y salud.

También se incluirán ayudas para refaccionar y mantener viviendas, así como apoyo a la madre y el recién nacido, bajo el lema “Los niños primero”, que apunta a bajar la mortalidad y morbilidad infantil.

Estarán coordinando el programa el Vice Intendente Municipal José Corradini, el Secretario de Gobierno Dr. Pablo Rodríguez y el Lic. Hebert Román, Coordinador de Políticas Sociales.

El Jefe Comunal manifestó que “debido a la difícil situación económica y social que se vive en el país, desde el Gobierno Municipal lanzamos esta tarjeta porque queremos que el dinero se quede en Curuzú. El dinero no alcanza para la economía doméstica de muchos curuzucuateños, por lo que generamos a través de esta tarjeta beneficios para quienes la obtienen, para que sepan que no están solos, que hay un municipio detrás que los acompaña y se preocupa”.

“El municipio es un instrumento para que el comercio de Curuzú siga teniendo movimiento, que la gente siga comprando en los comercios de la ciudad y no lleve su dinero a otros países, como ya paso antes, y que por esa decisión reciban un beneficio”, dijo Domínguez.

Los comercios adheridos son: Supermercado Mauricio, Supermercado El Buen Gusto, Tienda La Negrita, Tienda Los Gallegos, Librería Punto y Aparte, Supermercado Don Luis y Panadería Cabrales.

De manera simbólica, el Intendente Domínguez hizo entrega a 50 beneficiarios de la tarjeta “No estás solo”, que podrán utilizar en los comercios adheridos, obteniendo importantes beneficios.

El programa municipal “No estás solo” beneficiará a más de 4000 curuzucuateños de escasos recursos.