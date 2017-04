"Queremos representar a los trabajadores, no les vamos a fallar"

Escrito por Daniel | 08 Abril 2017

Nancy Núñez y Ramón Farinón, dos de los principales referentes locales de Proyecto Corrientes visitaron los estudios de la AM 970 Radio Guarani y charlaron en Agenda 970 sobre varios temas.

Quien primeramente tomó la palabra fue la vice presidente del Partido a nivel local, Nancy Núñez quien recordó sus inicios en política. Dijo que lo que la llevó a involucrarse en el mundillo político fue "ver la necesidad de la gente por ejemplo la violencia en la familia y los chicos de la esquina tomando y drogándose y hacer la vista gorda eso es lo que nos afecta y qué me afecta personalmente a mí".



"Entonces se podría utilizar el refrán, no te quejes si no te quejás. O sea no es de mí persona hacer la vista gorda y no hacer nada y eso fue lo que me llevó a meterme en la política hace dos años".



La vice presidente del Partido a nivel local, dijo que eligió Proyecto Corrientes porque allí le abrieron las puertas, "me ofrecieron el espacio, vieron cuál era mí actitud y me invitaron a participar y así comencé, me siento cómoda, me gusta, súper cómoda. Son muy buena gente, muy unidos, se aceptan diferencias en las formas de pensar pero se trabaja para construir y no para discutir entre nosotros y no llegar a nada, se trata de buscar la solución", expresó.



Desde un punto de vista muy diferenciado y con un toque de sensibilidad muy especial, la joven dirigente analizó que lo que ve en la sociedad hoy por hoy "es que la gente está muy triste, muy dolida, vienen con decepciones permanentes y ya no saben para dónde ir y están viendo que en Proyecto Corrientes hay personas conocidas que son gente laburante de bien común y eso es lo que le está llamando la atención", indicó.



Tras enunciar ésto señaló que en la cuenta de Facebook que tiene Proyecto Corrientes en Curuzú, "cada vez se va sumando más gente, es impresionante como cada vez más personas se van integrando, los invito a todos que entren a nuestro Facebook", dijo la dirigente quien tuvo que hacerse una escapada de su trabajo en una de las farmacias más exitosas de la ciudad para la entrevista.