José Irigoyen asumió la presidencia de la Unión Cívica Radical de Curuzú Cuatiá

07 Diciembre 2016

Minutos después del mediodía de éste martes 6 de diciembre se realizó en las instalaciones del nuevo Comité Departamental de la UCR de Curuzú Cuatiá, sito en Rodríguez Peña 724, la inauguración del mismo con la ceremonia de asunción de autoridades locales del partido de Além.

Estuvieron presentes en la nueva sede en pleno centro de la ciudad de Curuzú Cuatiá, los integrantes del Comité Departamental y autoridades partidarias provinciales, encabezadas por el propio Gobernador de la provincia Ricardo Colombi y el presidente de la UCR a nivel provincial, el senador Sergio Flinta, además de funcionarios del gabinete provincial, legisladores y concejales ucerreístas.



En el evento, que contó con sus instalaciones colmadas el secretario privado del Gobernador, José Irigoyen asumió la presidencia del Partido Radical a nivel departamental junto con Carlos Alberto Seillant como vice, entre otros dirigentes.



Una vez presentadas y asumidas las autoridades del Comité, dieron inicio las rondas de discursos, entre los que se destacan la del presidente electo José Irigoyen, el presidente de la UCR a nivel provincial Sergio Flinta y del Gobernador Ricardo Colombi.



Palabras de José Irigoyen



El secretario privado del Gobernador y candidato a Intendente de la ciudad de Curuzú Cuatiá remarcó en su discurso el orgullo por conducir la UCR de Curuzú, y agradeció "a todas las personas que han confiado en mí en tamaña responsabilidad, en mí esposa, mí hija, Toti que me ayudó a dar los primeros pasos en política y a mí guía en la vida que es mi madre, que no está acá"



"Espero poder demostrar todo lo que he aprendido en todos éstos años que estuve trabajando al lado de Ricardo Colombi", sostuvo y manifestó que busca "trabajar en una propuesta que nos lleve en el 2017 a la Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Ese es el desafío que tenemos todos por delante, y por el que voy a trabajar con mucho compromiso".



"Convoco a todos los que piensan como yo que en ésta etapa se necesita una construcción política, amplia, plural y de mano con la gente. Creo que es un momento muy especial donde yo soy parte de éste cambio, del cambio que nos pide la ciudadanía de Curuzú Cuatiá y por eso vamos a construir ésta propuesta de manos de todos los integrantes de ECO, una propuesta que tenga corazón, entusiasmo y compromiso por sobre todas las cosas".



"Por eso es necesario dejar de lado las mezquindades y especulaciones políticas que año tras año y elecciones tras elecciones nos han llevado a la derrota. Quiero convocar a todos a pensar en grande y prepararnos y como dice el dicho el éxito ama la preparación", indicó José Irigoyen ante una sede colmada.



Sergio Flinta



En una breve alocución el presidente de la UCR a nivel provincial, Sergio Flinta destacó el discurso de José Irigoyen y sostuvo que "José resumió en palabras actitudes políticas, Unión para el Cambio. Primera palabra mágica que habla a las claras de un enunciado de ambicionar el cambio para Curuzú Cuatiá. Luego habló de una construcción generosa y participativa donde todos tengan cabida y entrada a ésta propuesta que está naciendo hoy".



"Y creo que eso es un cambio de actitud fundamental, lo que hicimos en la provincia hace tiempo hay que hacerlo en Curuzú porque los curuzucuateños se lo merecen y creo que ésta primera reunión es el comienzo de algo que se está gestando en Curuzú".



"Yo conozco el Radicalismo de Curuzú desde hace muchísimo tiempo, y creo que nos faltaba un poquito de ambición, la ambición que genera generosidad de los dirigentes para compartir espacios y crear nuevas propuestas para abrirles las puertas a otros sectores políticos y eso hoy lo están haciendo aquí ante la presencia de todos ustedes y de los dirigentes históricos del Partido".



"Creo que están haciendo el cambio en Curuzú y estamos para acompañarlo, sostenerlo, enriquecerlo y acompañar permanentemente ésta nueva gestión y creo que ésta es una oportunidad histórica para la provincia en el 2017", concluyó Flinta.



Palabras del Gobernador Colombi



A su turno y cerrando la ronda de discursos, el gobernador Colombi destacó que desde el 10 de diciembre del año pasado se "ha producido un cambio fundamental en nuestro país, hemos recuperado la libertad", expreso.



Agregó que "ahora tenemos libertad, que es un valor que debemos defender con todas nuestras fuerzas que ha permitidó empezar a transitar un país diferente, que indudablemente tiene sus problemáticas teniendo en cuenta la herencia recibida que dejó un campo minado, pero tenemos que estar convencidos que éste es el único camino que nos va a permitir a los argentinos salir del atraso, del oprobio, de las miserias, prebendas y dádivas que tanto mal le hizo al país en su conjunto".



"Éste es el único camino que a través de la generación del trabajo genuino, de las inversiones, de la recuperación de las economías regionales, del valor agregado a la producción primaria, nos pondrá en el lugar que nos merecemos como país, como correntinos y curuzucuateños. Porque si en éstos once meses de Gobierno Nacional, donde hay un fuerte acompañamiento a la gestión, inversión, cultura, salud, imagínense lo que pueden ser cuatro años más en beneficio para todos los argentinos".



"Y dónde entran ustedes. Entran en esa etapa de Cambio donde Curuzú tiene que ser parte de ésta nueva relación, están dadas las condiciones, depende de ustedes y de nadie más que ustedes".



"Por eso es importante ver a muchos dirigentes, cada uno con su granito de arena. Todos sabemos que en política, dos mas dos no es cuatro, es mucho más y cuando vemos a dirigentes de nuestro partido o de Cambiemos nos da más fuerza todavía. Que éste sea el puntapié inicial para que el próximo año Curuzú ingrese en ese camino, pero depende de ustedes por eso estamos hoy acá con ustedes y no será la última vez, pero como decía Raúl, José y Checho, el nombre que motoriza éste cambio es muy claro. No tropecemos con la misma piedra".



"Ustedes tienen las condiciones y recursos humanos necesarios, tienen las propuestas y valores, tienen el acompañamiento de la gente. ¿Qué más falta para ser Gobierno? El convencimiento y la unidad que depende de cada uno, pero primero ustedes tienen que convencerse de que es posible ese cambio", concluyó.