Preocupación en Bomberos de Curuzu Cuatia

07 Diciembre 2016

El Jefe de distrito de Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, Gustavo Claus visitó los estudios de la doble potencia de la AM 970 Radio Guaraní y en una entrevista en profundidad en el programa radial Arriba Ciudad reveló la difícil y complicada situación que vive la institución de Bomberos, que sin temor a exagerar, afirma que su continuidad peligra.

Como encargado del cuerpo activo de Bomberos contó que días pasados la institución recibió una notificación via mail de la Dirección de Sociedad Civil y ONG dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación en la cual se les reclamaba la rendición de dos subsidios, otorgados el 13 de enero del 2015 y el 1 de abril del mismo año.



"Lo que está reclamando el Control de Bomberos, situado en Capital Federal es que esos subsidios no fueron rendidos. Según los registros del Control de Bomberos fueron depositados en la Comisión Directiva anterior", aclaró.



Y agregó que "ésta Comisión nueva junto con ésta Jefatura se puso en actividad el 29 de febrero del 2016 llevando además adelante la rendición de un subsidio que ingresó en febrero, por un monto de 290 mil pesos. Ese subsidio ha sido rendido en tiempo y forma y se lo presentó en forma personal", comentó diferenciándose de lo actuado por la Comisión anterior, según explicó claramente.



En ese sentido, sostuvo que desde ese órgano de control, le enviaron un mail informándoles que estaba disponible el depósito de un nuevo subsidio por el monto de 634 mil pesos, pero para poder recibirlo debían rendir los subsidios anteriores, por lo que deben subsanar ese inconveniente para poder hacerse de éste nuevo subsidio que viene desde Nación para el Cuerpo de Bomberos de Curuzú Cuatiá, así como para el resto de los cuarteles del pais.



Claus fue contundente cuando sostuvo que la no recepción de los subsidios que periódicamente reciben de Nación conspira contra el funcionamiento normal del cuerpo bomberil.



"Lamentablemente va a perjudicar operativamente a la institución, desde combustible y seguros", mencionó visiblemente molesto por ésta situación que los perjudica de manera extraordinaria. Si ellos no logran rendir fehacientemente las cuentas de esos dos subsidios que según explican, fueron acreditadas en la cuenta bancaria de Bomberos de Curuzú en enero y abril del año pasado, por un monto total de casi 366 mil pesos, si ellos no logran rendir favorablemente esas cuentas ante ésta organización de control, no sólo que no podrán recibir más los subsidios de Nación sino que la institución sería descartada de la nómina para poder cobrarlos.



Cabe destacar que éstos subsidios se entregan una vez al año y luego una remesa, y los montos salen por resolución del ministerio de Seguridad a cargo hoy por la ministra Patricia Bullrich. "Para mí es una noticia muy dolorosa ésta, pero queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía, pero vamos a tener que rogar a Dios que no se nos rompa ninguna unidad. Vamos a tener que pedir ayuda al Municipio y a la Provincia, también me puse en contacto con el secretario privado del Gobernador, José Irigoyen, anoticiándoles de ésta ingrata noticia", manifestó.



A su vez indicó que el plazo de intimación para terminar con ésta situación es éste lunes 5 de diciembre, que para "Bomberos es imposible ver de dónde vamos a sacar las facturas del 2015, los comprobantes están, pero en su mayoría ya fueron utilizadas en una rendición anterior", aclaró.



"Si la Justicia a nivel nacional interviene, seguro le preguntará a los miembros de la Comisión anterior qué ha pasado, pero no está en nosotros entrar en un ida y vuelta", remarcó. Destacó además el trabajo de Bomberos que, según dijo "estamos dos o tres veces en el día asistiendo y en lo que vamos del año tuvimos ya 600 salidas de emergencia".



"Para nosotros el aporte que nos daba Nación es vital, teníamos grandes objetivos y la idea con éste nuevo subsidio era incorporar una unidad de incendio y rescate a la flota de unidades que trabajamos en Curuzú".



Volviendo al tema en cuestión, comentó que el 23 de noviembre "nos llegó ésta notificación, estábamos trabajando tranquilos, con rifas y contribución, con varios proyectos y ahora nos comunican que por incumplimiento, ese dinero cuando nosotros con ésta Comisión entramos, ese dinero no estaba, si estaban los comprobantes pero ya habían sido rendidos", reiteró.



Por último manifestó que "Bomberos brinda un servicio muy importante en la ciudad y con ésta situación salimos perjudicados todos", y destacó que "en ésta Comisión actual hay transparencia y todos los bomberos saben todo, desde el último que ingresó hasta el Jefe saben en qué se gasta la plata, hay transparencia, no tenemos nada que ocultar", concluyó.

