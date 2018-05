Jorge Sampaoli dio la lista de los 35 preseleccionados para el Mundial

Hubo jugadores que se metieron en los últimos días y alguno que había tenido la promesa de estar pero se quedó afuera. Línea por línea, nombre por nombre, aquí están, estos son...

En el arco no hubo misterios y aparecieron los cuatro hombres que se disputarán los tres lugares mundialistas. Ellos son Sergio Romero, que este domingo volvió a ser titular en Manchester United, Wilfredo Caballero, Nahuel Guzmán y Franco Armani. En el camino quedaron Gerónimo Rulli y Agustín Marchesín, otros dos arqueros que formaron parte en algún momento del proceso de Sampaoli. Pensando en Rusia, Guzmán estaría perdiendo la pulseada con Armani.

Uno de los cambios llamativos se dio en la defensa. Fabricio Bustos quedó descartado y en su lugar ingresó Cristian Ansaldi, de buen presente en el Torino de Italia. Lo curioso es que el propio Sampaoli le había confirmado al lateral derecho de Independiente en una reunión en el predio de Ezeiza el mes pasado que estaba dentro de los 35. Pero al técnico no le conformaron los últimos rendimientos del pibe de 22 años en el equipo de Avellaneda y optó entonces por uno de mayor experiencia y roce internacional.

Los otros defensores son: Gabriel Mercado (con una lesión en el ciático que no es de gravedad), Nicolás Otamendi, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico, Eduardo Salvio (lo considera un lateral ofensivo), Javier Mascherano (puede también jugar como volante central), Marcos Rojo, Marcos Acuña (también visto como un lateral de ataque), Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori. Los dos últimos quedarían excluidos del listado final junto con Ansaldi.

En el mediocampo se encendió la alarma por el fuerte golpe que Alejandro Gómez (no integrará la nómina) le dio a Lucas Biglia en la espalda (venía de reponerse de una fractura leve de dos vértebras lumbares) en el empate entre Atalanta y Milan. El volante es considerado como una pieza clave para Sampaoli y quedó anotado. Si los plazos de recuperación del rubio no eran compatibles con los días que restan para el Mundial, el DT podía agregar a otro futbolista en su reemplazo que seguramente iba a ser Matías Kranevitter, quien no estará entre los primeros 35 elegidos ya que Guido Pizarro convenció más al casildense. Pero como los estudios del Milan arrojaron en principio que era solo un hematoma, Biglia quedó completamente confirmado entre los elegidos.

Rodrigo Battaglia, a quien Sampa visitó inesperadamente en Lisboa durante su última gira europea, fue una de las sorpresas. Nunca fue llamado antes por el entrenador. Tampoco Ricardo Centurión, que se ganó un lugar por su nivel ascendente en Racing. Ricky siempre fue del gusto del Zurdo de Casilda, pero tras un paso en falso por el fútbol italiano había salido de su radar. Y ahora hasta tiene grandes chances de ir a Rusia. Además de Pizarro, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Angel Di María, Leandro Paredes, Diego Perotti, Maximiliano Meza, Enzo y Pablo Pérez completaron los nombres del medio. Afuera quedaron Erik Lamela, Emiliano Rigoni y el ya mencionado PapuGómez.

Adelante, después de Lionel Messi, aparecieron Sergio Agüero (se repone de una artroscopia en la rodilla izquierda), Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Cristian Pavón, Lautaro Martínez y Mauro Icardi. El de Racing y el de Inter se quedarían sin Mundial. Pero igual habrá que ver la evolución de Agüero. ¿Y si de última Icardi pega el zarpazo y llega a Rusia?